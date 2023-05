Accusato di furto e ricettazione nei luoghi del sisma: dipendente Picenambiente assolto

E’ stato assolto il dipendente della PicenAmbiente, finito sotto processo davanti al tribunale di Ascoli per l’accusa di furto e ricettazioni di beni che sarebbero spariti durante la rimozione delle macerie dopo il terremoto del 2016. Per l’uomo dall’avvocato Sermarini la Procura di Ascoli aveva chiesto la condanna a 4 anni di carcere e 4.000 euro di multa. Contro l’imputato era parte civile una coppia assistita dall’avvocato Alessandra Angelozzi: dalla loro abitazione crollata a Pescara del Tronto erano spariti un frigorifero stile anni ’50 e una stufa. L’imputato, che ha sempre nega qualsiasi responsabilità, a settembre 2018 venne denunciato dai carabinieri. Secondo l’accusa, approfittando delle sue mansioni si sarebbe appropriato di beni e attrezzi agricoli trovati fra le macerie. I suoi movimenti – fecero sapere all’epoca i militari dell’Arma - erano stati notati da alcune persone in zona e segnalati ai carabinieri. Preso anche atto del fatto che alcuni proprietari delle abitazioni crollate non si erano visti restituire beni che sapevano con certezza essere sotto le macerie, la Procura ha disposto una perquisizione a casa dell’indagato dove è stata rinvenuta merce sospetta. Secondo la procedura le macerie recuperate dovevano essere portate in due punti di raccolta dove venivano separate per essere smaltite o riciclate. Eventuali oggetti ritrovati dovevano essere restituiti ai proprietari.

Nel corso del processo è stato sentito il maresciallo Vincenzo Albanesi, comandante della stazione dei carabinieri di Arquata; al giudice Barbara Bondi Ciutti ha riferito della perquisizione che fu fatta a casa dell’imputato a seguito di lamentele da parte di persone che non si erano viste restituire beni dalle case terremotate. "La merce che trovammo a casa del dipendente di PicenAmbiente fu restituita ai legittimi proprietari; c’erano – ha precisato – anche altri beni oltre il frigorifero e la stufa che eravamo andati a cercare. Sequestrammo tutto perché lui non seppe spiegare la provenienza dei beni, molti dei quali apparivano ammaccati". Su sollecitazione dell’avvocato difensore Sermarini, il comandante Albanesi ha riferito che non ci fu modo di incrociare i dati riguardanti i beni che i residenti avevano indicato fra quelli da recuperare, le reali denunce per mancata restituzione e quanto sequestrato all’indagato.