Accusato di furto in una discoteca: viene assolto

Era accusato di aver rubato un ragazzino strappandogli la collana dal collo, ma è stato assolto. E’ terminato così il processo a un 22enne napoletano difeso dall’avvocata Silvia Morganti scagionato da un’accusa per la quale il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 4 anni di carcere. Il fatto è accaduto il 13 luglio 2023 intorno all’una di notte in una discoteca a San Benedetto dove il giovanissimo ascolano era andato per trascorrere la serata con alcuni amici. Dopo che gli stata sottratta la collanina ha riferito ai carabinieri che stava con alcuni amici nei pressi del palco della discoteca, ma che si era sentito osservato e seguito da un soggetto, anche lui giovane, vestito di nero, con occhiali scuri, tatuaggi in varie parte del corpo. Questa stessa persona gli si è improvvisamente avvicinato alle spalle, ha sentito che afferrava le tre collane d’oro che aveva al collo, riuscendo a strapparne due. Si è girato, ma il soggetto non c’era già più. Ha riferito al personale della sicurezza privata cosa era successo dando una descrizione del presunto aggressore. Pochi minuti dopo ha visto gli uomini della sicurezza che avevano individuato il soggetto in questione; aveva ancora le collane che gli aveva strappato dal collo e le ha riconosciuto come le sue. Durante il processo l’avvocata Silvia Morganti ho evidenziato la mancanza di prova relativamente all’ipotesi accusatoria che fosse il suo assistito l’autore del furto, visto anche la perquisizione negativa a suo carico.

p. erc.