Accusato di maltrattamenti: anziano non imputabile

Non doversi procedere poiché al momento di commettere i reati era incapace di intendere e di volere. Questa la sentenza pronunciata dal tribunale di Ascoli nei confronti di un 76enne sottoposto a due procedimenti penali. Il primo per il reato riguardava l’accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, per questo procedimento l’anziano era per altro gravato dal provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Nel secondo processo doveva rispondere dell’accusa di aver successivamente violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. A richiesta della difesa, sostenuta dall’avvocato Silvana Sabatini, l’imputato è stato sottoposto a perizia al fine di valutare la capacità di intendere e volere al momento dei fatti contestati. Il tribunale di Ascoli, all’esito della perizia che riconosceva l’incapacità di intendere e volere dell’imputato al momento della commissione dei fatti, ha emesso una sentenza di non luogo a procedere nei suoi confronti per entrambi i procedimenti.