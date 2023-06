Accusato di oltraggio a pubblico ufficiale, viene assolto

Dopo una lunga battaglia giudiziaria dinanzi al Tribunale di Ascoli dove sono sfilati numerosi testimoni, il giudice Tiziana D’Ecclesia ha pronunciato una sentenza di assoluzione nei confronti del comandante Ciro Falanga, perché il fatto non sussiste. L’uomo era accusato di oltraggio a pubblico ufficiale per aver offeso l’onore e il prestigio di un dipendente della sede Inps di San Benedetto. In presenza di più persone avrebbe apostrofato il dipendente statale dicendo che lo aveva derubato e che era un truffatore. Nel corso del dibattimento non è stata però raggiunta la prova certa della colpevolezza del comandante Falanga che è stato quindi assolto dal giudice. L’avvocato Andrea Trofino, legale dell’imputato, ha espresso soddisfazione per l’esito del processo. l dipendente dell’Inps si era costituito parte civile, assistito dall’avvocato Caporossi.