Accusato di rapina, Di Sabato assolto: "Perseguitato da anni"

"Ho fatto il poliziotto per 30 anni, lavoro ancora per lo Stato italiano in tutto il mondo; sono stato processato 65 volte qui ad Ascoli ma sono stato sempre riconosciuto innocente, per cui sono incensurato. Ora mi accusano addirittura di una rapina che non ho mai commesso, non l’ho mai fatta. Il fatto è che c’è un grave pregiudizio sulla mia persona che risale alla morte di Valerio Viccei. Qualcuno dovrebbe chiedersi perché tutto questo". Parole pronunciate da Antonio Di Sabato durante il processo che lo vedeva imputato insieme ad un’altra persona per rapina e sequestro di persona per quanto avvenuto al bar Orange di via Napoli la notte del 17 ottobre 2016 quando due banditi fecero irruzione e se ne andarono con un bottino di circa 15 mila euro, prelevati dalle slot machine. Parole che ieri sono risuonate dopo che il presidente del collegio del tribunale di Ascoli lo ha assolto per non aver commesso il fatto, così come anche l’altro imputato, l’ascolano Massimiliano Conti.

La stessa Procura ha chiesto l’assoluzione dei due imputati, poiché durante il processo non è stata raggiunta la prova certa della loro colpevolezza. Il Collegio ha invece assolto con formula piena Di Sabato e Conti, il primo difeso dall’avvocato Felice Franchi e il secondo da Francesco Voltattorni e Leonardo Grossi. Di Sabato è un ex poliziotto della squadra mobile e della sezione antidroga ad Ascoli, Salerno, Roma, Bari. Ha sempre rivendicato la propria innocenza, lamentando una sorta di persecuzione ai suoi danni che avrebbe origine dai giorni della morte di Valerio Viccei. La rapina al Bar Orange di via Napoli avvenne intorno alle 4 di notte quando nel locale improvvisamente entrarono due persone con in testa passamontagna: uno di loro impugnava una pistola. In quei frangenti fu colpito il titolare con un oggetto; fu rinchiuso nel bagno e l’altro, che secondo l’accusa altri non era che il secondo rapinatore, nell’antibagno, privati entrambi dei telefonini. I banditi fuggirono alla fine col bottino. Durante il processo si è parlato di una pistola che, secondo la Procura di Ascoli, sarebbe stata usata durante la rapina e in qualche modo riconducibile all’ex poliziotto. "Quella pistola era una scacciacani e stava al Cherry One e non ha niente a che fare con la rapina all’Orange bar dove entrarono persone con una pistola ad uso militare, verde e marrone, e dalle telecamere di sicurezza si capisce benissimo. Come si fa a dire che sia stata invece utilizzata la scacciacani che è nera? Io – ha aggiunto Di Sabato – stavo semplicemente giocando alle macchinette: è questa la mia colpa?".