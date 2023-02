Accusato di tentato omicidio, ai domiciliari

Dopo tre mesi di detenzione, ieri ha lasciato il carcere di Marino del Tronto l’ascolano 27enne arrestato l’11 novembre 2022 a San Benedetto dai carabinieri perché accusato del tentato omicidio di un macedone di 33 anni col quale ha avuto una lite. Il giudice delle indagini preliminari Annalisa Giusti ha accolto la richiesta dell’avvocato Alessandro Angelozzi di concessione degli arresti domiciliari. Il giovane ascolano ieri ha quindi varcato il portone della casa circondariale per fare ritorno a casa dove rimane ristretto agli arresti domiciliari. Nei giorni scorsi il 27enne è stato interrogato su sua richiesta dal giudice Giusti che gli ha chiesto contezza di quanto avvenuto quel pomeriggio a San Benedetto; un racconto non del tutto chiaro, che lascia ancora dubbi sulla vera causa della furiosa lite fra l’ascolano e il macedone. Quest’ultimo dopo l’aggressione a colpi di coltello è stato soccorso dal personale del 118 e poi ricoverato all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona dove è stato trasportato in eliambulanza, inizialmente in condizioni serie ma che poi man mano sono migliorate fino a far sciogliere definitivamente la prognosi. Inizialmente si è parlato di una lite per motivi di donne, poi in occasione dell’interrogatorio di garanzia il giovane disse che aveva avuto una discussione per motivi economici legati alla compravendita di un’automobile.

Sul punto non vi sono ancora certezze. Il 27enne di professione fa il cuoco. I carabinieri nell’auto della sua fidanzata hanno trovato un grosso coltello da sushi che spiegò al giudice usava per la sua attività professionale. Un coltello discretamente grande che, disse, non aveva nulla a che fare con quanto avvenuto a San Benedetto. La lite è avvenuta nei pressi di viale dello Sport a due passi dalla caserma della stazione carabinieri di San Benedetto, all’interno di una Mercedes Gla del macedone che risiede nel vicino Abruzzo. Disse al giudice che l’arma la impugnava l’altro e che gliel’ha puntata contro; lui, per difendersi, gli ha preso il braccio e ha rivolto il coltello contro lo stesso macedone a scopo di difesa. La Procura di Ascoli continua le indagini per fare piena luce sull’accaduto. L’arma con la quale il macedone è stato ferito non è mai stata ritrovata. E’ stato escluso che si sia trattato del grosso coltello trovato in auto. Allo stato c’è la parola del macedone contro quella dell’ascolano.

Peppe Ercoli