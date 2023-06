Accusato di tentato omicidio Giovane viene scagionato

E’ stato scagionato l’ascolano 27enne arrestato l’11 novembre 2022 a San Benedetto dai carabinieri perché accusato del tentato omicidio di un macedone di 33 anni col quale ha avuto una lite avvenuta nella città rivierasca. A seguito delle indagini, il sostituto procuratore Mara Flaiani ha chiesto di archiviare la grave accusa e che si proceda solo per lesioni personali aggravate per aver colpito il macedone con un coltello, procurandogli due ferite al collo e due al naso. Lesioni che inizialmente hanno fatto temere per la vita della vittima. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, la causa della lite fra i due è riconducibile al fatto che il macedone avrebbe chiesto conto all’ascolano di un debito che quest’ultimo aveva con una terza persona; si trattava di 2.000 euro che erano stati consegnati all’ascolano per l’acquisto di un’auto usata, mai però avvenuto.

Nel chiedere l’archiviazione parziale, la Procura ha osservato che "non sussistono elementi sufficienti per sostenere l’accusa di tentato omicidio, tenuto conto che, alla luce delle diverse versioni dei fatti fornite dal macedone, non è stato possibile ricostruire con esattezza la reale dinamica degli eventi che hanno condotto al ferimento del macedone stesso". Secondo quanto ricostruito, l’11 novembre 2022 l’ascolano avrebbe dovuto recarsi in auto col macedone in banca a prelevare i 2.000 euro. Improvvisamente, però, l’ascolano lo avrebbe colpito con le coltellate dandosi poi alla fuga. Quest’ultimo quando fu arrestato disse, però, che aveva chiesto al macedone di pazientare, ma che questi si era adirato nei suoi confronti, minacciandolo con un coltello che aveva estratto dalla tasca. Sotto intimidazione lo aveva costretto a salire in auto per dirigersi verso un istituto di credito di San Benedetto dove, sempre dietro la minaccia del coltello, gli avrebbe chiesto di consegnargli la carta di credito per ritirare i soldi nello sportello bancomat.

A quel punto è scoppiata la colluttazione durante la quale l’ascolano ha spiegato di essersi solo difeso, tanto da rimanere a sua volta ferito ad una mano. Alla luce di ciò per la magistratura non vi sono gli elementi per affermare con ragionevole certezza che nella condotta dell’ascolano ci sia stata una volontà omicidiaria. Per cui ha chiesto al giudice delle udienze preliminari l’archiviazione per questo reato e la restituzione degli atti per procedere per le lesioni aggravate.

Peppe Ercoli