Accusato di truffa, viene assolto

E’ arrivata la terza assoluzione per Massimiliano Trigona, sambenedettese di 53 anni difeso dall’avvocato Alessandro Angelozzi. Nei suoi confronti la Procura di Ascoli aveva aperto tre inchieste tutte riguardanti l’attivazione di Sim card telefoniche che gli sono valse l’imputazione di truffa e sostituzione di persona per la quale la pubblica accusa aveva chiesto due condanne entrambe a due anni di reclusione. Le prime due assoluzioni sono giunte lo scorso dicembre ed ora è arrivata anche la terza ed è stata pronunciata dal giudice Tiziana D’Ecclesia davanti al quale Trigona doveva rispondere di sostituzione di persona. Secondo l’accusa, quale agente di commercio incaricato per conto di una ditta di procacciare contratti per l’attivazione di linee telefoniche, a marzo 2017 aveva sottoscritto 10 sim card Tim per conto del titolare di una ditta, del tutto ignaro di tutto. Così avrebbe fatto in modo di incassare la provvigione da parte della ditta per la quale lavorava come agente di commercio. Nel corso del processo è stata esperita anche una perizia grafologica e il perito non è stato in grado di affermare a chi appartenesse la firma apposta in calce al timbro della ditta. Da ciò l’assoluzione disposta dal giudice D’Ecclesia per Trigona.