Accusato di usura bancaria: assolto ascolano 57enne

Era accusato di usura bancaria un ascolano di 57 anni, direttore di una filiale della Banca delle Marche in Abruzzo. Difeso dall’avvocato Mauro Gionni l’uomo è stato scagionato, anche grazie agli effetti della riforma Cartabia che ha modificato molti aspetti del sistema giustizia. L’uomo era finito sotto processo con altre tre persone tra cui Massimo Bianconi, condannato a 10 anni dei giorni scorsi nel mega processo riguardante Banca Marche. La sua posizione è stata stralciata in quanto non sono riusciti a contattarlo all’estero, così da ritrasmettere la notifica. E’ stato fatto invece il processo per gli altri in sede di udienza preliminare. Anche applicando le nuove norme della riforma Cartabia, tanto discussa, il giudice ha emesso una sentenza di non luogo a procedere tenendo conto del fatto che gli elementi acquisiti non consentono una "ragionevole previsione di condanna". Un caso quindi molto particolare, derivante dall’applicazione delle nuove norme. Praticamente l’ascolano è stato prosciolto già in sede di udienza preliminare prevedendo che non sarebbe stato condannato in un processo, nel caso fosse stato rinviato a giudizio. L’ipotesi di reato a carico dell’indagato si fondava sulla stipula, in qualità di procuratore e direttore di una filiale, di due mutui fondiari ipotecari rispettivamente del 12 settembre 2007 (400.000 euro) e 23 settembre 2009 (679.000) e successivamente rinegoziati, presuntivamente facendosi promettere e dare interessi superiori ai tassi-soglia vigenti, da una società immobiliare abruzzese. Nell’arringa difensiva l’avvocato Gionni ha sottolineato l’insussistenza di responsabilità per il reato di usura bancaria in capo al direttore o funzionario di filiale, che ha un ruolo meramente esecutivo, spettando invece alle figure apicali della banca la determinazione della cifra degli interessi dovuti. Di fatto l’imputato, benché direttore della filiale di Banca Marche era, secondo la difesa, un mero esecutore di decisioni prese dai vertici della banca; non poteva prenderle lui e non aveva alcun potere di modificarle. "In qualità di direttore di filiale, e quindi come dipendente e procuratore dell’istituto, non ha mai deliberato gli affidamenti né deciso le condizioni da applicare ai mutui, ma si è solo attenuto alle istruzioni e disposizioni impartitegli dal suo datore di lavoro" ha concluso il penalista ascolano.

Peppe Ercoli