’Acqua alle corde’ oggi alle 18 al Cineteatro Piceno

Verrà proiettato questo pomeriggio alle 18 al Cineteatro Piceno il nuovo film del regista sambenedettese Paolo Consorti dal titolo ‘Acqua alle corde’. Un film ispirato alle gesta di Papa Sisto V, girato qui nel territorio Piceno, divertente e sorprendente. Sullo sfondo di un panorama marchigiano identitario, il tessuto urbano di Offida in primis, ‘Acqua alle corde’ celebra Papa Sisto V nel cinquecentenario della nascita e allo stesso tempo fotografa una provincia desiderosa di raccontare la propria straordinaria identità. A fare da mattatore il comico Enzo Iacchetti che, in qualche modo, tiene le fila dell’intero film vestendo i panni del Papa: uno tra più grandi pontefici di sempre. Nel cast sono presenti anche Elio Belisari delle Storie Tese, Cristiano Caldironi, Natasha Stefanenko, Piero Massimo Macchini, Vito e un grande Giobbe Covatta nei panni del parroco. Per questa serata al Cineteatro Piceno saranno presenti il regista Paolo Consorti e l’addetta alla comunicazione, l’ascolana Ilaria Buccheri.

v.r.