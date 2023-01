’Acqua alle corde’ Pienone al Margherita

Grande successo del film ’Acqua alle corde’, martedì sera, al cinema Margherita di Cupra Marittima. Sala piena per vedere il film di Paolo Consorti, sullo sfondo di un panorama marchigiano identitario, Offida, Montalto, Colli del Tronto, "Acqua alle corde parla sì di Papa Sisto V nel cinquecentenario della nascita, ma allo stesso tempo fotografa una provincia desiderosa di raccontare la propria straordinaria identità – afferma Caterina Di Girolamo, responsabile del Margherita – Partendo dal noto episodio storico al quale il titolo fa riferimento, Consorti intreccia una storia al limite del surreale che pone faccia a faccia il regista di provincia, interpretato dall’attore Cristiano Caldironi, e l’attore ’consumato’ Enzo Iachetti, nei panni proprio di Sisto V. E il ruolo dei comprimari in questa commedia non è da meno: così Elio delle Storie Tese, così Vito, mentre la donna della compagnia Natasha Stefanenko è chiamata a recitare il ruolo della soubrettina che la sa lunga. Impeccabile Giobbe Covatta nei panni del parroco. Felici gli spettatori di frequentare la sala cinematografica".