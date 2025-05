‘Acqua, Costa e Mare’ a scuola

Il sindaco di Cupra Marittima Alessio Piersimoni dà l’avvio alla campagna di educazione alimentare ‘Acqua, Costa e Mare’ nelle scuole del paese. L’attività educativa fa parte dell’evento ‘Concolando’ festa della Concola Cuprense De.CO., che si terrà il 27, 28 e 29 giugno grazie al bando cofinanziato all’80% dai Fondi Europei. Il progetto si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione e promozione della pesca locale con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare le tradizioni del territorio e i piatti tipici. La campagna di educazione alimentare ‘Acqua, Costa e Mare’ è svolta con gli educatori del Cea ‘Ambiente e Mare’ con Barbara Zambuchini, Mery Spurio, Martina Foschi e Kevin De Simone, con Sabrina Petrucci di Marche a Rifiuti Zero e in linea con gli obiettivi del programma internazionale Eco-Schools. Il progetto coinvolge 20 classi delle scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado dell’Isc di Cupra e Ripa.