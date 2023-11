Acqua e sprechi. Due giorni di appuntamenti

Nell’ambito del progetto europeo Erasmus+ "Cli-CC.HE. - Climate change, cities, communities and Equity in health", coordinato da Rosalba D’Onofrio della Scuola di architettura e design dell’Università di Camerino, il 13 novembre ci sarà "Water for a friend": un evento sui risultati del laboratorio Sant’Antonio di San Benedetto, incentrato sul cambiamento climatico e sugli effetti sulla salute degli abitanti delle aree urbane. L’appuntamento si svolgerà ad Ascoli, alla Scuola di architettura e design, sede di Sant’Angelo Magno, e a San Benedetto nella sede di Unicam, con il coinvolgimento attivo di stakeholders, cittadini, docenti e studenti. Durante la mattinata il racconto dell’esperienza formativa per studenti, cittadini e stakeholders, attraverso video, mostre, interviste. All’evento della mattina interverrà, tra gli altri, Mauro Varotto dell’Università di Padova. Nel pomeriggio, invece, la diffusione dei risultati del progetto a San Benedetto, attraverso un happening partecipativo, che avrà come tema principale l’acqua e le misure per prevenire i rischi delle alluvioni attraverso la progettazione delle Nbs (Nature Based Solutions) e i comportamenti virtuosi. Tra i relatori il ricercatore di Legambiente Gabriele Nanni. La mostra dedicata ai lavori del workshop locale ospiterà la sezione "L’Italia che Verrà. Libera Interpretazione dell’Italia dell’Antropocene", a cura degli studenti della Scuola di architettura e design e un video mapping. Ci sarà questa l’occasione per illustrare ai cittadini attraverso un loro coinvolgimento diretto i rischi in cui incorrono le città per effetto dei cambiamenti climatici, nonché le soluzioni possibili sulla base delle migliori esperienze internazionali.

