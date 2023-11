Acqua nella Casa della Comunità. Intervento a Offida per l’infiltrazione

L’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli è intervenuta, nei giorni scorsi, per sanare un’infiltrazione d’acqua che si è registrata all’interno della Casa della comunità di Offida a causa delle copiose piogge che hanno interessato il Piceno nella giornata di mercoledì scorso. L’Ast con una nota fa sapere che, in seguito al maltempo che ha determinato il danno nella struttura, ha immediatamente provveduto a fare effettuare un’ispezione da parte di due tecnici, e sottolinea come l’attività e l’erogazione dei servizi alla collettività all’interno della Casa della comunità non siano state comunque mai sospese. "Il sopralluogo – si legge nella nota dell’Ast di Ascoli – ha permesso di evidenziare la causa dell’infiltrazione, riconducibile a un danneggiamento locale del manto di copertura verosimilmente provocato dal vento delle settimane precedenti. L’azienda sanitaria ha immediatamente attivato le procedure per affidare a un’impresa edile l’esecuzione delle opere necessarie all’immediato ripristino locale della copertura. Il disagio causato dall’infiltrazione non ha determinato la sospensione delle attività sanitarie".

Lorenza Cappelli