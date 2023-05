Acqua pulita, in mille firmano la petizione

Oltre mille. Tante sono le firme che sono state già raccolte, da parte del comitato ‘Acqua Buona per Folignano’, in tutto il territorio comunale. La petizione era stata promossa pochi giorni fa a causa del persistere della problematica relativa alla fuoriuscita di acqua di colore giallastro da molti rubinetti delle abitazioni, soprattutto nella frazione di Villa Pigna. Un fenomeno, questo, che si ripropone ormai da anni e al quale il comitato, composto da cittadini, vorrebbe porre rimedio il prima possibile attraverso l’intervento delle istituzioni. Il tutto, fra l’altro, in un periodo nel quale le tariffe sono perfino aumentate, come stabilito dall’assemblea dei sindaci aderenti all’Ato nello scorso mese di novembre. "Abbiamo già provveduto a ritirare i modelli completati, con la collaborazione di trenta attività economiche di tutto il territorio – confermano i componenti del comitato, attraverso una nota -. Diversi banchetti sono stati allestiti nei quartieri di Villa Pigna, Folignano e Piane di Morro. Fino al 19 maggio, comunque, i moduli della petizione popolare possono ancora essere firmati all’Ecosportello di Villa Pigna e all’edicola di piazza Bolivar". Info 3517751476.