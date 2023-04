Acqua, vietato sprecare: ecco l’ordinanza

Evitare inutili sprechi, limitando i prelievi di acqua da pubblico acquedotto è il contenuto dell’ordinanza firmata ieri dal sindaco Piergallini, visto il perdurare delle condizioni climatiche avverse alla buona salute delle sorgenti idriche. La decisione fa seguito alla comunicazione della Prefettura di Ascoli riguardante la necessità di "intraprendere iniziative coordinate per la ricerca di un corretto e parsimonioso utilizzo dell’acqua negli ambiti domestici, agricoli e industriali" e di sensibilizzare la cittadinanza ad un uso consapevole della risorsa idrica, limitandone l’uso alle esigenze igienico-potabili. In particolare, il documento vieta le seguenti attività: l’irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati; il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, salvo per i servizi pubblici di igiene urbana; il lavaggio privato di veicoli a motore, con l’esclusione di quello svolto da impianti di autolavaggio regolarmente autorizzati; il riempimento di fontane ornamentali e vasche da giardino su aree private o di piscine, salvo quelle legate ad attività economiche turistiche o sportive; gli usi diversi da quello alimentare domestico.