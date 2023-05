’Acquae Virtus’, tre progetti Acquasanta cerca il rilancio

’Acquae Virtus’ è il titolo di un importante progetto di valorizzazione culturale e turistico di Acquasanta che sarà realizzato grazie alle risorse del Piano sisma. L’investimento complessivo previsto è di 2.495.000 euro. Il progetto presentato dal Comune di Acquasanta in collaborazione con i partner privati NextLab di Ascoli e la locale ProLoco, si sostanzia innanzitutto nell’adeguamento funzionale di alcuni asset del territorio, in primis il Parco fluviale delle Gole del Rio Garrafo, e nella definizione ed attuazione di una strategia di sviluppo del territorio stesso incentrata sul turismo termale che potrà essere straordinariamente qualificato dal patrimonio naturalistico e culturale del territorio. Si prevede di realizzare tre diverse iniziative progettual: rifunzionalizzazione ’Turistico - Naturalistica’ del Parco fluviale Gole del Rio Garrafo; realizzazione di un Hub Creativo che opererà per la valorizzazione del travertino; ecosistema digitale e qualificazione della esperienza turistica. Il sindaco di Acquasanta Terme Sante Stangoni ha così commentato: "Abbiamo finalmente un progetto importante finanziato che permette al territorio di ripartire dal post sisma anche attraverso il rilancio turistico". L’assessore Elisa Ionni ha detto : "Abbiamo sempre creduto che il turismo e la cultura dei nostri luoghi potessero essere la chiave di svolta per un rilancio del territorio". Il senatore Guido Castelli ha aggiunto: "Tutte queste azioni fanno di Acquasanta uno dei perni dello sviluppo dell’Italia centrale".