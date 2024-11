Acquaroli alla Beko: "Offensivo cancellare così 50 anni di storia, ora serve il dialogo"

E’ durato oltre un’ora, ieri mattina, l’incontro tra il governatore, Francesco Acquaroli, il sindaco Domenico Sacconi e i lavoratori della Beko, riuniti in assemblea all’interno dello stabilimento per il quale è stata annunciata la chiusura entro il 2025. Resta fuori la stampa: "Sono disposizioni superiori" dicono alla reception, mentre si sente lo sferragliare del cancello che si chiude. Uscendo, Acquaroli dice che "sì, è stato utile questo incontro, e importante innanzitutto per dare informazioni di cui siamo a conoscenza, e poi per stabilire una strategia di difesa e di proposte. Abbiamo voluto questo incontro perché siamo preoccupati perché il destino di questo stabilimento insiste in un territorio che non ha capacità di riassorbire in maniera minima l’occupazione, che risente delle conseguenze del sisma, dove ci sono investimenti miliardari per la ricostruzione pubblica e privata, per il quale sono state messe in campo importanti strategie per rigenerare investimenti. E poi accade che, in un attimo, si chiudono 50 anni di storia. E’ inaccettabile e offensivo".

Acquaroli ne è convinto: "L’atteggiamento più utile è quello del dialogo, della concertazione delle azioni da mettere in campo, della coesione e compattezza del territorio cercando di utilizzare al massimo forze sindacali, lavoratori, istituzioni. Il governo già ha dato la massima adesione alla difesa di questo asset produttivo anche con l’utilizzo della golden power". I lavoratori lo hanno ascoltato con attenzione e "sono stati contenti di ospitarlo– dice il sindaco Domenico Sacconi – ed era importante che venisse qui perché bisogna tenere di conto anche l’aspetto psicologico delle persone coinvolte. Sono lavoratori che meritano questo rispetto da parte delle istituzioni. Acquaroli ha trasmesso quello che la Regione ha fatto e farà per la difesa e il rilancio del territorio. Il nostro compito è mantenere la dignità di gente che ogni giorno viene a lavorare e lo fa con lo spirito giusto". Intanto, il governatore ribadisce come questa vicenda sia "non solo irricevibile, ma offensiva nel metodo, nei confronti della storia uno stabilimento produttivo assolutamente funzionale e strategico, importantissimo nelle politiche industriali della regione. Stiamo parlando di 50 anni di storia di un territorio, di un indotto, di storia di comunità e di un asset che per noi era ed è un orgoglio e che vogliamo difendere in tutte le maniere. 50 anni che non possono essere cancellati in un minuto".

Prossimi step: già dalla prossima settimana, ci saranno altre iniziative sindacali e il 2 dicembre, assemblea plenaria a Comunanza, di tutto il territorio, partendo da sottosegretari e parlamentari marchigiani, arrivando fino a Regione, Comuni, sindacati e, ovviamente, i 320 lavoratori coinvolti.

Marisa Colibazzi