Acquaroli e Tajani: "Occupazione giovani siamo sopra la media"

"Il vostro contributo è stato determinante a spingerci all’attuazione del programma e sono convinto che sarà determinante a confermare la guida del centrodestra". Lo ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli intervenendo nell’ultima giornata della kermesse nazionale dei Giovani di Forza Italia “Azzurra Libertà“ a San Benedetto, accanto al segretario nazionale Antonio Tajani e al segretario dei Giovani di FI Simone Leoni. Il presidente che ha ringraziato Forza Italia e in particolare Tajani, ha ribadito: "mai abbiamo messo l’interesse personale prima di quello della comunità". Acquaroli ha parlato dell’azione della giunta per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. "Oggi – ha sottolineato –, Istat dice che la nostra regione è tornata sopra la media nazionale per l’occupazione giovanile; vogliamo continuare in questa direzione. I giovani sono un’energia imprescindibile e abbiamo creato le condizioni per mettere ancora di più università, istituti tecnici, scuole superiori in dialogo con le imprese, per tenere nelle Marche i nostri giovani e per farci tornare ad essere una regione tra le migliori d’Italia e d’Europa. In questi anni abbiamo destinato tante attenzioni ai giovani e siamo orgogliosamente i primi per il pagamento dei fondi sociali europei". Ottimista anche il ministro e vicepresidente del consiglio Antonio Tajani. "Tutto ci può apparire roseo davanti, perché c’e voglia di Forza Italia. Incontrando la società civile e dalle risposte ricevute vi dico che nelle Marche Forza Italia andrà a due cifre, cresceremo rispetto ad europee e ultime regionali. Dal segnale che arriverà da viu si capirà qual è la tendenza delle prossime elezioni politiche. E’ lì che ci giochiamo la grande partita – ha concluso –, perché se saremo più forti, ci sará più libertà nel nostro Paese e nell’azione di governo".

Ospite della tre giorni di Forza Italia Giovani anche Carlo Calenda, il cui intervento ha suscitato la reazione di Giorgia Latini, deputata della Lega. "Calenda pensi meno agli insulti alla Lega e più ai problemi reali degli italiani – le parole della Latini –. Noi non abbiamo mai speculato sulle armi, ma difeso con coerenza gli interessi degli italiani. La Lega sta dalla parte della gente, non dei salotti romani. Salvini dice a voce alta ciò che la maggioranza dei cittadini italiani pensa: i soldi dei contribuenti non devono servire a finanziare guerre lontane, ma a difendere i nostri confini e garantire sicurezza alle famiglie italiane. Forza Italia invece di guardare in casa d’altri, pensi a votare in Europa con il centrodestra e non con il Pd".

Matteo Porfiri