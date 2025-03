Acquaroli: "Incontro con il ministro Piantedosi". Fede all’attacco: "Da mesi la situazione è questa"

La tragedia che si è consumata domenica mattina sulla Riviera delle palme ha scatenato l’intervento dei sindacati delle forze dell’ordine Sap e Siulp, ma anche dei politici. La sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze Lucia Albano ha parlato della necessità di avviare un dialogo costruttivo con tutte le istituzioni, la famiglia, la scuola e le comunità educanti per affrontare le serie questioni che interessano i giovani. "Il tema della sicurezza cittadina è da tempo oggetto di attenzione, anche su mia diretta sollecitazione, da parte del Ministero dell’Interno, che sta effettuando le opportune valutazioni, anche sulla base dei tragici recenti accadimenti – ha aggiunto Lucia Albano – Intanto resta continua la mia personale interlocuzione con la Prefettura e le forze dell’ordine, così come con l’amministrazione comunale".

Il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha rivelato d’aver sollecitato un confronto immediato con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, anticipando una visita già programmata per fare il punto sulla situazione affinché si prevedano le giuste iniziative per contrastare il proliferare di questi fenomeni che minano la sicurezza delle nostre comunità. "Sono mesi che la situazione è a un punto di non ritorno – scrive l’onorevole Giorgio Fede – Forse in questi giorni, dopo una simile escalation, ci saremmo aspettati di vedere al lavoro il ministro degli interni Piantedosi con delle soluzioni per aumentare le risorse necessarie a incrementare organici e dotazioni e rendere il commissariato di San Benedetto di primo livello, mentre sono venuti per la campagna elettorale il ministro Lollobrigida e il ministro Salvini, colui che prometteva maggiore sicurezza".

Il consigliere regionale del Pd Fabrizio Cesetti nel suo intervento parla del sud delle Marche che negli ultimi anni è diventato un Far West e chiama in causa la presidente del Consiglio e il capo del Viminale: "L’atteggiamento del governo e in particolare del ministro Piantedosi è offensivo nei confronti delle Marche e delle sue istituzioni. Sono ormai passate quasi due settimane da quando Acquaroli e Piantedosi si sono incontrati a Roma e, a tutt’oggi, il Ministro non si è ancora degnato di fissare una visita nei comuni marchigiani più colpiti dalla piaga della criminalità, come richiesto dallo stesso Acquaroli".

ma. ie.