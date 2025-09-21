Acquaroli suona la carica: "In 5 anni enormi risultati"

"In cinque anni abbiamo ottenuto risultati straordinari". Francesco Acquaroli ieri ha concluso il suo tour in giro per le Marche nel cuore del centro di San Benedetto. Il governatore uscente, rivolgendosi alla platea che ha affollato l’isola pedonale, "Risultati straordinari che non vanno considerati scontati. Abbiamo difeso la nostra terra e costruito una visione per le Marche, insieme a tante persone determinate, giovani e imprese che con il loro lavoro quotidiano rendono grande questa regione". Il leader del centrodestra regionale che cerca la riconferma nella sfida con il candidato del centrosinistra Matteo Ricci, ha sottolineato come la regione non debba considerarsi in fase di passaggio. "Non ci sentiamo una regione in transizione, lo dimostriamo con i fatti, e vogliamo continuare a lavorare per riportare le Marche tra le regioni più competitive d’Italia e d’Europa, vogliamo lavorare per fare insieme ancora ’più Marche’". Un messaggio che ha ribadito durante le tappe del tour che lo sta portando in diverse città del territorio. Il viaggio politico di Acquaroli ha attraversato infatti Recanati, Urbino e Fermo. La campagna elettorale entra così nella fase decisiva, con l’obiettivo di rafforzare il consenso attorno alla sua candidatura. Ogni tappa è l’occasione per raccontare i progetti realizzati e delineare le priorità dei prossimi anni. Sul piano amministrativo, Acquaroli ha rivendicato i risultati raggiunti in settori strategici. "Grazie al lavoro della Giunta sono stati realizzati progetti che hanno restituito fiducia e concretezza ai territori in ambito sanitario, economico, infrastrutturale, turistico e sociale. Cinque anni di governo regionale che hanno posto basi solide per sviluppo e crescita. Ora la sfida è proseguire su questa strada per altri cinque anni decisivi". Uno degli aspetti centrali resta l’attenzione verso le nuove generazioni. "Vogliamo che i nostri giovani possano costruire qui il loro futuro – ha spiegato – con politiche di investimento, non di assistenzialismo, perché solo con la competitività ci sono crescita e opportunità". Un impegno che, nelle intenzioni del presidente, dovrà rafforzare il legame tra istituzioni, imprese e comunità locali. "I risultati ottenuti sui fondi europei, che ci vedono primi in Italia, lo dimostrano. Più Marche non è solo uno slogan: è il percorso che abbiamo avviato e che vogliamo continuare a percorrere insieme".