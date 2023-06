Acquasanta e Arquata hanno scelto Alessia e Laura saranno le Castellane

Cresce l’attesa per la Quintana del prossimo 8 luglio e altri due castelli hanno svelato i nomi delle ‘signore’ che indosseranno gli abiti della castellana. Acquasanta, ad esempio, ha deciso di puntare sulla 25enne Alessia Marchetti. Studentessa di medicina veterinaria a Bologna, è fidanzata con Riccardo e vive nella piccola frazione di San Gregorio. Parteciperà alla rievocazione ascolana per la prima volta e si è detta molto emozionata. "Non vedo l’ora e ringrazio tutti coloro che mi hanno dato questa possibilità – racconta la castellana di Acquasanta –. Sarà bellissimo rappresentare il mio paese, al quale sono profondamente legata". Entusiasta anche la 34enne Laura Martella, che invece sarà la castellana di Arquata. Romana, da quattro anni si è trasferita nella frazione di Colle, per amore. Sposata con Diego, è mamma due splendidi bambini: Mario di quattro anni e Matteo di due. "Non ho mai visto la Quintana e sarà bellissimo partecipare per la prima volta – conferma Laura, che tra le sue passioni preferite ha anche il ricamo –. Sono sicura che proverò tante emozioni e sono grata a chi ha deciso di assegnarmi questo incarico prestigioso".

m.p.