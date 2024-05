Acquasanta in Prima Categoria. Grande festa per la promozione

Una gioia attesa dodici anni. L’Acquasanta Calcio è tornata in Prima Categoria. E lo ha fatto sabato scorso, battendo in casa per 4-2 l’Olimpia Spinetoli nell’ultima giornata del campionato di Seconda. Un torneo pazzesco, quello vinto dalla formazione termale, che da inizio stagione ha tenuto un ruolino di marcia impressionante, sbaragliando la concorrenza rappresentata soprattutto dalla Vigor Folignano, arrivata seconda a tre lunghezze, e dall’Audax Pagliare. Un’emozione unica, quella della promozione in Prima, festeggiata davanti ai tanti tifosi che anche sabato scorso, come avvenuto per tutto il campionato, hanno seguito la squadra allenata da Massimiliano Coccia. "Un applauso ai giocatori, allo staff tecnico, alla dirigenza ed a tutti coloro che ci hanno seguito in casa e fuori – scrive la società sui social –. Questa vittoria è di tutti noi".

Matteo Porfiri