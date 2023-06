Acquasanta, weekend di festa per i due patroni

La comunità di Acquasanta torna a celebrare i suoi patroni, San Giovanni Battista e Santa Eurosia. Tanti, infatti, gli appuntamenti in programma questa settimana grazie alla sinergia tra l’associazione ‘I love Acquasanta’, la Pro Loco, il Comune, l’Acli e il Bim Tronto. A spiccare, ad esempio, nel programma civile, è il concerto del complesso bandistico ‘Sabatini’, previsto per questa sera alle 21.30 in piazza Latini. Ospiti della serata la minibanda ‘Ennio Capriotti’ e il coro dell’Isc Tronto e Valfluvione. Questa volta, i brani eseguiti dalla banda di Acquasanta saranno principalmente legati alle colonne sonore di film famosi, ma non mancheranno brani solistici e pezzi che hanno riscosso grande consenso anche in occasione dell’ultimo concerto di Capodanno. Domani mattina alle 11, invece, nella chiesa parrocchiale verrà celebrata la messa da parte del vescovo Gianpiero Palmieri. Alle 15.30, poi, al palazzetto del Parco Rio verrà siglato il gemellaggio tra i Comuni di Acquasanta e Senago (Milano). Alle 18 verrà celebrata la messa, sempre nella chiesa parrocchiale, cui seguirà la solenne processione. Alle 21.30, in piazza Latini, concerto di Enrico Capuano e della Tammurriata Rock. Allo scoccare della mezzanotte, discoteca in piazza con Disco Azul. Domenica alle 11 ci sarà la messa in onore della copatrona Santa Eurosia, in piazza, con la benedizione del pane. In serata, alle 21, verrà riproposto il concorso canoro ‘Grotta d’Argento’. Tra gli ospiti Frate Mago.

Matteo Porfiri