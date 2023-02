Acquasanta, zampino Fai "Adesso villa Rambelli"

Primo ‘luogo del cuore Fai’ nelle Marche nel 2017 con 9.079 preferenze espresse dai cittadini (e 32esimo a livello nazionale), la piscina e la grotta sudatoria di Acquasanta sono finalmente oggetto, da giovedì scorso, di un importante intervento di recupero che potrà restituirle alla loro piena fruibilità. Del complesso termale si ha notizia sin dall’epoca romana: le acque sulfuree di Acquasanta erano indicate per curare le affezioni dell’apparato respiratorio e quelle reumatoidi, e ancora oggi sono molto rinomate per le loro proprietà. L’acqua scaturisce alla temperatura costante di 38.6 °C e si incanala in una serie di grotte. La più distante dalla sorgente veniva utilizzata come piscina natatoria. A 60 metri dalla piscina si apre un’ampia ‘grotta sudatoria’, utilizzata fin dall’antichità a scopo terapeutico grazie alle emanazioni sulfuree. Piscina e grotta sono inserite in una struttura liberty che è chiusa da oltre vent’anni. In precedenza di proprietà della Nuove Terme di Acquasanta Spa, nel 2008 il Tar delle Marche ha emesso una sentenza di revoca della concessione ai privati e il luogo è tornato di proprietà pubblica.

Un comitato spontaneo ha raccolto i voti per sollecitare il recupero delle terme e della piscina, e per renderli nuovamente fruibili. Proprietaria del bene è la Regione Marche che proprio in seguito alla mobilitazione spontanea avvenuta in occasione dell’edizione 2017 del censimento del Fai, e in seguito all’impulso ad intervenire avuto dalla presidenza regionale del Fai, decise d’accordo con il Comune di Acquasanta di fare un investimento importante, di 3 milioni di euro (altri 3 milioni sono stati stanziati dal Ministero dei beni culturali), per avviare il recupero del complesso. In quattro anni è stato redatto il progetto ‘di recupero e adeguamento delle aree prospicienti l’ingresso della grotta, ristrutturazione della palazzina liberty, blocco spogliatoi finalizzati al completo utilizzo della sorgente termale’ e giovedì è stato finalmente aperto il cantiere.

Si è chiusa, nel frattempo, l’undicesima edizione del censimento ‘I luoghi del cuore’ e con 7.400 voti, al primo posto nelle Marche si sono piazzati, ancora una volta, parco e villa Cerboni Rambelli di San Benedetto, edificio storico costruito intorno al 1870. "Un bene che per la seconda volta si classifica come primo nella regione è espressione vera della volontà dei cittadini – dice la presidente Fai Marche, Alessandra Stipa –. Siamo certi che a fronte di ciò l’amministrazione vorrà sicuramente tentare tutte le strategie possibili per riuscire a salvare villa e parco dando loro una vocazione culturale. Il Fai è felice di essere l’incubatore nel quale i desideri dei cittadini e l’agire delle amministrazioni si incontrano in azioni concrete".

Lorenza Cappelli