Acquaviva, incendio vicino a una casa

Momenti di grande preoccupazione alla periferia di Acquaviva Picena dove, improvvisamente, si è sviluppato un incendio all’interno della rimessa attrezzi molto vicina all’abitazione. E’ accaduto in contrada Fontemercato intorno alle 14 di ieri e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di San Benedetto con tre automezzi e sette pompieri che hanno subito messo in atto le operazioni spegnimento e di difesa dell’abitazione. Si è trattato di un intervento che ha richiesto complessivamente due e mezzo per circoscrivere e spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la situazione. I danni per l’agricoltore sono rilevanti poiché nella baracca si trovavano mezzi e attrezzature da lavoro che sono andate semi distrutte. Sul luogo dell’incendio si sono recati anche i carabinieri della locale stazione che insieme ai vigili del fuoco hanno ricostruito la dinamica, del tutto accidentale, che ha generato l’incendio. Vicino alla baracca erano state bruciate delle sterpaglie ed erano state spente con il tubo dell’acqua del pozzo. Il fuoco ha però covato e, strisciando sul terreno ha raggiunto la baracca attaccando le fiamme a due pneumatici che sono esplosi.