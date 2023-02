Acquaviva, minoranza all’attacco: "Ignorate le nostre interrogazioni"

Il gruppo di minoranza Acquaviva Più Forte non riesce ad avere risposte dal sindaco Infriccioli sull’operato della sua giunta. "A distanza di 8 mesi dal suo insediamento, sono 5 le interrogazioni ignorate dalla maggioranza più una richiesta di accesso agli atti non concessa, tra cui: impianto pubblica illuminazione, rendiconto degli eventi in fortezza, occupazione dell’Ufficio Turistico da parte della Pro Loco e non da ultimo lavori di ripristino in via Marziale. Senza tralasciare l’assoluto silenzio e l’assenza di qualsiasi coinvolgimento sulla scuola, che ha un interesse fondamentale per il futuro della collettività acquavivana. Questa anomalia si inserisce in un quadro di precario bilanciamento dei poteri: Infriccioli ricopre attualmente le cariche di responsabile della polizia municipale, dell’area urbanistica e dell’area lavori pubblici. Il tutto in assenza di un segretario comunale. Le anomalie non si fermano qui: nel consiglio comunale dello scorso 30 novembre, la minoranza chiese il rinvio della seduta per l’invio degli atti da discutere avvenuto oltre il limite temporale consentito, nonostante tutto i consiglieri di maggioranza negavano la richiesta e provvedevano ad approvare delibere non ancora pubblicate. Tra le domande che non trovano risposta vi sono i rapporti tra l’amministrazione ed alcune associazioni. L’Acquaviva Calcio usufruisce degli impianti sportivi nonostante la convenzione sia scaduta lo scorso 31 dicembre, lo stesso dicasi per la Pro Loco, che continua ad occupare la sede in piazza San Nicolò e lo Iat resta sempre chiuso, Nel frattempo però, le casse comunali elargiscono periodicamente contributi alla Pro Loco che dal canto suo non proclama assemblee né campagne tesseramento da anni, a dispetto di quanto previsto dal suo statuto. Chiedere e pretendere risposte su questi argomenti è doveroso".