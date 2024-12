Acquaviva, procede il cantiere aperto per le mura storiche

Lungo via Leopardi, ad Acquaviva, sono in corso i lavori di rifacimento delle mura storiche di fronte alla Banca, per un valore 500mila euro. L’attività di restauro viene eseguita dalla ditta Angelici costruzioni di Montalto Marche che dovrebbe ultimare i lavori entro il prossimo mese di giugno. Vi è poi un altro cantiere attivo nel centro della località collinare. Si tratta dell’intervento strutturale di recupero, restauro e riqualificazione culturale e dei beni paesaggistici dell’ex palazzo delle suore e sue pertinenze. I lavori, che hanno un valore di 145 mila euro, finanziati dal Gal Piceno, sono eseguiti dalla ditta Fausti costruzioni di Acquaviva picena che dovrà completare le opere entro il 31 marzo prossimo. Lungo via Boreale non sono stati ancora completati i lavori di consolidamento del muro posto a protezione della parte superiore della strada, mentre sono ancora bloccati quelli di consolidamento del muro sotto la carreggiata, poiché il Comune ha rescisso il contratto di appalto con la ditta vincitrice. L’amministrazione comunale e gli uffici tecnici stanno lavorando per indire una nuova gara.