Acquaviva, progetto per la scuola

L’amministrazione comunale di Acquaviva Picena ha terminato la progettazione definitiva della scuola primaria e secondaria ‘De Carolis’ che sorgerà sul sito dell’ex edificio reso inagibile dal terremoto del 2016, nel centro del paese. La precedente Amministrazione aveva previsto la realizzazione di un nuovo fabbricato nella zona degli impianti sportivi, mentre l’amministrazione del sindaco Sante Infriccioli ha deciso di recuperare il vecchio palazzo per non lasciare un immobile abbandonato nel borgo e per la maggiore comodità delle famiglie. Attualmente, sono in corso interlocuzioni con gli enti competenti per ottenere i pareri necessari sul progetto, fase che dovrebbe concludersi entro i primi di settembre. Intanto è stato conferito l’incarico al geologo Tonino Colletta per quanto di sua competenza. In paese c’è una certa pressione sull’Amministrazione comunale, considerato il lungo iter. Nel mese di luglio il progetto ha già superato l’atto propedeutico alla variante al prg di Valutazione Ambientale Strategica, grazie alla collaborazione con la Provincia (settore Edilizia Scolastica e Patrimonio - Pianificazione Territoriale) e la Soprintendenza. Valutazione che sarà fondamentale per garantire che il nuovo edificio sia conforme agli standard ambientali più elevati. "Il nuovo edificio sarà ad altissima efficienza energetica, con consumi quasi nulli, grazie alla minimizzazione del fabbisogno energetico e alla copertura del restante fabbisogno con energia prodotta da fonti rinnovabili – afferma il sindaco Sante Infriccioli che su questo progetto sta mettendo in campo il suo impegno cercando di migliorarlo, puntando anche di creare nuovi spazi esterni – La nuova costruzione contribuirà a dare una nuova immagine all’intera zona, proseguendo l’azione di riqualificazione già iniziata con i lavori dell’ex ospedale vicino al sito di ricostruzione della scuola". Grazie alle caratteristiche ecosostenibili del nuovo edificio, il progetto potrà accedere a un contributo di circa 1 milione di euro da parte del Gestore Servizi Energetici (Gse), concesso solo per demolizione e ricostruzione di edifici con tali caratteristiche. "Il nuovo edificio scolastico – conclude il sindaco Sante Infriccioli – rappresenterà un importante passo avanti per la comunità di Acquaviva Picena, garantendo agli studenti un ambiente sicuro e sostenibile in cui apprendere e crescere".

Marcello Iezzi