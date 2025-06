Acquaviva tra i luoghi del cuore Fai

Censimento de ‘I Luoghi del Cuore’ Fai, dedicato alla cura e alla valorizzazione dei luoghi italiani più amati. La chiesa e l’affresco della Madonna della Pietà di Acquaviva Picena hanno raccolto ben 3.590 voti, classificandosi al IV posto tra i luoghi di tutta la regione Marche e al 159esimo posto tra i luoghi di tutta Italia (i luoghi votati sono stati oltre 30mila). "Un risultato veramente significativo per una piccola realtà come Acquaviva, frutto di un sostegno corale dell’intero borgo verso questo bene – ha commentato il sindaco Infriccioli che ringrazia tutti per il voto - Essendo stata superata la soglia minima di 2.500 voti, in base al regolamento del Censimento questo risultato permetterà di partecipare al bando di FAI e Intesa Sanpaolo che mette a disposizione contributi economici fino a 50.000 euro per un progetto di restauro e risanamento conservativo o di promozione e valorizzazione.