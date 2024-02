Acque e riqualificazione del lungomare, i tecnici in cattedra

Venerdì serata importante per Cupra Marittima e la sua comunità. In sala consiliare alle ore 21, saranno ospiti i massimi esperti del dipartimento di ingegneria civile e architettura dell’università politecnica delle Marche. Quasi due anni fa, infatti l’amministrazione comunale di Cupra ha dato incarico ai tecnici dell’università di Ancona per studiare soluzioni per la regimentazione delle acque e per la riqualificazione del lungomare. Ebbene i risultati di questi studi venerdì saranno presentati agli amministratori e tutta la cittadinanza. Lo scopo è individuare soluzioni per la regimentazione delle acque piovane e per la riqualificazione del lungomare della città. "Un momento importante perché in questi anni di amministrazione abbiamo voluto guardare al futuro e quindi questo studio rappresenta un primo spunto su come vogliamo Cupra nei prossimi decenni – afferma il sindaco Alessio Piersimoni - Ci siamo affidati all’università e vogliamo condividere i risultati dello studio con la cittadinanza, vista l’importanza del progetto che dovrà ridisegnare il lungomare nella sua parte centrale. Lo studio riguarda anche il corretto deflusso delle acque in occasione di forti piogge per evitare danneggiamenti o arrivo dei detriti sulla strada e sulla passeggiata, rendendoli inagibili". La presentazione sarà condotta dal professor Gianluigi Mondaini e dal suo staff, esperti nel campo dell’ingegneria e dell’architettura. Sarà presente anche il rettore della politecnica, Gian Luca Gregori.