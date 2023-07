Ad Appignano il Paratò festival

La Pro Loco di Appignano del Tronto organizza per domani, a partire dalle 20, il ‘Paratò festival’ con musica no stop. L’evento si svolgerà nel parco comunale ‘Sergio De Angelis’. L’obiettivo della manifestazione è di aggregare le persone, si tratta infatti di un evento aperto a tutta la comunità con spettacoli, concerti, esibizioni, buon cibo e tanti momenti dedicati a un pubblico di tutte le età. L’evento sarà anche musicale, con Closing dj set e la partecipazione di gruppi musicali: live music con Azi, Sena e Legno, interverrà anche Mauretto Dj. Gli organizzatori sperano di regalare una serata di puro divertimento e tanto cibo. Infatti per tutti ci sarà anche cibo a volontà e a partire dalle 19 si terrà l’apertura del chiosco Food & Drink. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.