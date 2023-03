Ad aprile torna la mezza maratona dei Fiori

L’Asd Atletica Avis è al lavoro, in vista del ritorno, il 16 aprile, della Mezza Matatona dei fiori a San Benedetto. Anche quest’anno l’organizzazione è fiduciosa sulla partecipazione di moltissimi atleti e famiglie, all’evento nazionale che da 23 anni caratterizza l’apertura sportiva primaverile in Riviera. "Dopo tanto lavoro la data è stata riconfermata ad aprile, al fine di poter creare una forte sinergia con le strutture alberghiere e ristoratrici visti i numeri ormai consolidati nel tempo dei partecipanti, – afferma il presidente Domenico Piunti – al fine di portare visitatori in Riviera in un periodo piuttosto destagionalizzato. Da anni questo evento ha portato moltissime persone nel nostro territorio e lo staff organizzativo sta già programmando interventi finalizzati a consolidare e rafforzare questa partecipazione. È un evento a carattere nazionale certificato Fidal, con percorso chiuso al traffico". Da non sottovalutare lo spirito benefico che l’Asd Atletica Avis porta avanti: negli anni ha devoluto alla coop sociale Fabbrica dei Fiori di Porto D’Ascoli e ciò sarà rinnovato anche nell’edizione 2023.

Stefania Mezzina