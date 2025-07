Ad Arquata il nuovo museo diocesano con le opere recuperate dopo il sisma

Inaugurazione ad Arquata del nuovo Museo Diocesano all’interno della palazzina Rotary. Un museo che raccoglie le opere d’arte restaurate, recuperate dalle chiese crollate o diventate inagibili dopo il sisma. Museo inaugurato con una bella mostra dedicata a Don Angelo Ciancotti. Soddisfatto il vescovo Gianpiero Palmieri introdotto dal direttore del Museo Diocesano, Marco Lattanzi. "Questi sono oggetti di devozione di un popolo che dovevano tornare qui – ha detto Palmieri –. Non conoscevo la storia di Don Angelo e grazie ad Adele Luci ho avuto modo di avere chiaro il lavoro che ha fatto in queste zone. Era doveroso dedicare a lui questa mostra". Felice anche il sindaco di Arquata, Michele Franchi: "Ringrazio il Bim che da sempre aiuta i territori montani e la soprintendenza con Giovanni Issini e Pierluigi Moriconi. Ringrazio la famiglia di Don Angelo Ciancotti qui presente con la mamma Bruna De Pasqualis e la sorella Sonia. Tramite il gran lavoro di Adele Luci siamo riusciti a portare a termine questa operazione. Grazie al colonnello Grasso dei carabinieri che da subito con i suoi uomini ha girato nelle chiese crollate a recuperare queste opere. Oggi è davvero una giornata di speranza per Arquata". Il Colonnello Carmelo Grasso ha sottolineato il lavoro del maestro Massimo Ippoliti che ha recuperato il leoncino in pietra dalla chiesa del Santo Pietro di Borgo d’Arquata".

Valerio Rosa