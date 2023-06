Ad Arquata il pranzo per l’Emilia Romagna

"Unisciti a noi per condividere un pasto, un sorriso e l’amore per la comunità. Ogni gesto fa la differenza, noi non dimentichiamo". Questo il principio ispiratore dell’iniziativa di solidarietà in favore dell’Emilia Romagna in programma il prossimo 10 giugno ad Arquata del Tronto uno dei comuni più colpiti dal terremoto del 2016. Ad organizzarla è la Pro Loco di Arquata. La popolazione arquatana ha sperimentato, purtroppo, sulla propria pelle quello che significa ritrovarsi nel giro di pochi minuti senza una casa, senza il proprio paese, piangendo morti fra familiari e compaesani. E quindi non è voluta restare con le mani in mano ed ha deciso di scendere in campo per contribuire per quanto possibile ad aiutare le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. "Abbiamo sperimentato la solidarietà e la sofferenza di una catastrofe" spiegano gli organizzatori. Il "Pranzo solidale" si svolgerà presso il centro polivalente della frazione Pretare ed è stato intitolato "Arquata per l’Emilia, uniti si rinasce". La quota minima di partecipazione è di 20 euro a persona. Info e prenotazioni 379 276707.