Ad Arquata torna il concerto delle stelle

Arquata tornerà ad accogliere un momento di profonda emozione e condivisione. Oggi si svolgerà la seconda edizione del ‘Concerto 299 Stelle’, manifestazione promossa per ricordare le vittime del sisma del 2016 che devastò i territori di Accumoli, Amatrice e Arquata stessa. L’appuntamento è fissato al centro polivalente ‘As Vettore’, simbolo della ricostruzione e punto di riferimento per una comunità che non ha mai smesso di credere nel futuro.

La giornata si aprirà alle 10.30 con una messa e una cerimonia commemorativa, accompagnata dai cori di Accumoli e Amatrice, in memoria delle 299 vittime del terremoto. Subito dopo, alle 11:30, la musica diventerà voce del ricordo: l’Ensemble Banda di Accumoli e la Banda di Amatrice eseguiranno un repertorio carico di significato, capace di unire dolore, speranza e voglia di rinascita.

Alle 13, poi, la giornata si concluderà con un momento conviviale offerto dalle Pro Loco del territorio: un rinfresco pensato per ritrovarsi insieme, tra volti noti, ricordi e nuove energie da condividere. L’evento è realizzato con il sostegno del main sponsor ‘Sara Servizi’ e il patrocinio delle amministrazioni locali e del commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli.

Un’occasione per celebrare, con rispetto e partecipazione, la forza delle comunità colpite dal sisma, nel segno della musica, della memoria e della rinascita.

Matteo Porfiri