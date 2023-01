"Ad Ascoli meno casi gravi che in riviera"

Codici gravi e Pronto soccorso: prosegue la polemica innescata dal comitato ‘Salviamo il Madonna del Soccorso’ sulla necessità di assumere nuovo personale e integrare reparti e servizi all’ospedale della riviera. Dopo l’analisi sugli accessi, il dottor Nicola Baiocchi sottolinea come l’unità sambenedettese debba far fronte, da quattro anni, ad un carico di lavoro ben più pesante, non solo dal punto di vista quantitativo. "Abbiamo confrontato i dati del 2022 con quelli del 2018, questi ultimi gentilmente forniti dalla regione Marche – dichiara il presidente dell’associazione - Da questo confronto è risultato che ad Ascoli gli accessi dei codici gravi si sono ridotti percentualmente più del doppio rispetto a San Benedetto. Sempre ad Ascoli, il numero dei codici meno gravi si è ridotto in modo minimo, mentre a San Benedetto è sceso quasi del 30%. Infine, al Mazzoni il rapporto dei codici gravi sul totale è diminuito di quasi un quarto, mentre al Madonna del Soccorso è aumentato". Il comitato, inoltre, ricorda come nel 2022 il Pronto soccorso di San Benedetto abbia avuto 29.850 accessi, contro i 25.424 di Ascoli. Dunque per il Madonna del Soccorso si prospetterebbe, in tal senso, un 17,41% in più. Calcolando poi i tre codici più importanti e più impegnativi riguardo all’assistenza – rosso, arancione e azzurro – San Benedetto ne ha 12.238, mentre il capoluogo 6.172, con un divario del 98,28%: quasi il doppio rispetto ad Ascoli. "Per i codici verdi e bianchi – continua Baiocchi – che secondo molti esperti e molti politici non dovrebbero essere trattati al Pronto soccorso per evitare il sovraffollamento, ma dovrebbero andare nei Punti di Primo Intervento o nelle Case della Salute, San Benedetto ne conta 17.531, mentre Ascoli 18.202". Per il comitato, questi numeri esplicherebbero al meglio quale sia la reale situazione della sanità Picena.

L’intervento prioritario sarebbe, a tal proposito, l’introduzione di un numero di medici ed infermieri adeguato al bacino d’utenza della riviera. "In definitiva – conclude il dottor Baiocchi – al Pronto soccorso di Ascoli arrivano, in percentuale, un numero inferiore di codici gravi e un numero maggiore di codici meno gravi, mentre a San Benedetto aumentano in percentuale i codici gravi e si riducono quelli non gravi. Se consideriamo che il numero di operatori nei due Pronto soccorso è sostanzialmente lo stesso, possiamo facilmente comprendere che il nostro ospedale, che ha il maggior numero totale di accessi e tra questi la maggiore percentuale di codici gravi, risulta pesantemente e pericolosamente sottodimensionato di personale".

Giuseppe Di Marco