Ad Ascoli torna la ’bussola digitale’

Dopo il mancato successo della prima puntata, la ‘Bussola digitale’ chiama ancora una volta gli ascolani a sedersi sui banchi di scuola. L’obiettivo? Orientare la popolazione nel mondo virtuale, fornendo a chiunque gli strumenti necessari per vivere al meglio nell’epoca high-tech. Il corso è infatti un percorso di educazione ai servizi informatici ma all’appuntamento di apertura, tenutosi il 18 dicembre nell’auditorium Cellini del Polo Culturale di Sant’Agostino, non aveva ottenuto presenze, a differenza delle edizioni di Castel di Lama e Offida. Chiamata a gran voce, dunque, per ‘C’è posta per te: tutto quello che c’è da sapere sulla posta elettronica’, titolo del secondo appuntamento, questa volta fissato per mercoledì 10 dalle ore 15 alle ore 18. La prenotazione si può effettuare chiamando il numero 0736.298917.

Ottavia Firmani