Ad Halloween niente scherzi: tutti i musei aperti

Musei aperti per Halloween. In pinacoteca si potrà ammirare una delle più ricche collezioni marchigiane ospitate all’interno delle lussuose sale espositive della struttura museale che si trova in piazza Arringo, dove è anche in corso la mostra ‘Dyalma Stultus. Opere dalla Fondazione Cavallini Sgarbi’. Al Forte Malatesta, una delle architetture più caratteristiche del cinquecento ascolano, si potrà invece andare alla scoperta: delle tre sale dei musei multimediali ‘Cinema & Territorio’, ovvero un percorso nella storia del costume, dalle fasi del bozzetto alla realizzazione e utilizzo sul set cinematografico, della collezione permanete del museo dell’alto medioevo con una parte dei tesori longobardi della necropoli di Castel Trosino, della mostra temporanea ‘Prospettiva Van Orton’. E ancora, nella galleria d’arte contemporanea ‘Osvaldo Licini’ gli spazi sono impreziositi dalla collezione permanente dei grandi maestri del Novecento, con particolare attenzione alla carriera dell’iconico artista marchigiano Osvaldo Licini. Inoltre, fino al 21 novembre, si potrà visitare la temporanea ‘Canti di carta. La Divina Commedia nei capolavori su carta dal medioevo ad oggi’. Aperto anche il teatro Ventidio Basso e, per gli amanti della ceramica, al museo dell’arte ceramica, gioiellino situato in piazza San Tommaso, è possibile andare alla scoperta della storia della ceramica ascolana e non solo. Per informazioni: www.ascolimusei.it.