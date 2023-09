Addetta alla manovia per calzaturificio

Sono diverse le offerte di lavoro nel settore delle calzature nella provincia di Fermo. In particolare calzaturificio di Montegranaro ricerca addetta alla manovia per mansione di finissaggio, allacciatura e spazzolatura. Requisiti richiesti: età minima 18 anni, automunita. La proposta di contratto è a tempo determinato con scadenza 31 dicembre 2023 con orario a tempo pieno. Chi fosse interessata può inviare il proprio curriculum vitae, indicando il codice 28869, a [email protected]. Il calzaturificio Gordon 1956 srl di Torre San Patrizio ricerca, invece, operaio generico in manovia addetto in manovia con esperienza ed età tra i 28 e i 60 anni. La proposta di lavoro è sempre a tempo determinato ed a tempo pieno. E’ possibile contattare il numero telefonico 0734510226. Per entrambi gli annunci (0734212656 - 0734212670).