Addetti all’accoglienza all’azienda sanitaria

La Regione Marche ha pubblicato un avviso pubblico per l’ avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge n. 56/87 e s.m.i., di otto unità del ruolo di operatori tecnici addetti all’accoglienza con diritto di precedenza a tempo indeterminato e tempo pieno presso l’Azienza sanitaria territoriale di Macerata. Chi verrà selezionato dovrà occuparsi di attività di front-office, rispondere sia telefonicamente sia direttamente alle richieste/domande del cittadino, del servizio di portineria (anche consegna i referti) e svolgere ulteriori compiti quali ricerca del personale reperibile, chiamare le ditte di manutenzione in situazioni di emergenza e su specifiche disposizioni dei responsabili. Per informazioni è possibile contattare il centro per l’impiego di Macerata (Maria Romina Vita 0733.363112, mariaromina.vita@regione.marche.it). Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente sulla piattaforma telematica "Janet" (https://janet.regione.marche.it/) dalle ore 0:01 del giorno 8 gennaio alle 24 del 9 gennaio 2024.