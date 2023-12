Addetto alla contabilità per studio professionale La ricerca di due figure professionali è in corso: un addetto alla contabilità con laurea in Economia ed una segretaria con laurea triennale e buona conoscenza dell'inglese. Età minima 24 anni, massima 50. Inviare CV con codice indicato a centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it.