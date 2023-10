Addetto alla fusione, operatore metalmeccanico

Man accessori sas di Montegiorgio ricerca addetto alla fusioneoperatore metalmeccanico anche senza esperienza. Propone un contratto di apprendistato. Per ulteriori informazioni o candidarsi a ricoprire questa posizione è possibile contattare direttamente l’azienda al numero 3335274995 email oppure inviare una email a manaccessori@gmail.com. Per rispondere a questo annuncio è comunque necessario contattare il centro per l’impiego di Fermo, indicando il codice 45071. I contatti del centro per l’impiego sono quelli di seguito. Email: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it; Pec: regione.marche.centroimpiegofermo@emarche.it; I numeri di telefono di riferimento sono: 0734212656 - 0734212670.