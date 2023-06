L’Efdem di Guastella Liliana Laura di Montegranaro ricerca un addetto alla manovia per incollaggio, ribattitura, sfibratura fondi. E’ richiesta un’età tra i 40 e i 60 anni, il candidato dovrà essere automunito. Tempo determinato (trasformabile e rinnovabile). Per informazioni contattare il numero telefonico 0734.443079. E’ possibile inviare il proprio curriculum viate a [email protected] Il calzaturificio Moretti srl di Monte San Pietrangeli ricerca un addetto al finissaggio e spazzolatura, automunito. Propone un contratto a tempo determinato ed orario tempo pieno (curriculum vitae a [email protected]). Famiglia di Fermo ricerca, invece, una domesticacollaboratrice familiare in orario diurno, automunita con patente B. Inviare il proprio curriculm vitae,con il codice 88854252, a [email protected]