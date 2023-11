Addetto alla manutenzione di impianti elettrici

Sotto la qualifica di installatori, manutentori e riparatori di linee elettriche, cavisti troviamo la Lual srl unipersonale di Civitanova Marche che ricerca addetti alla manutenzione di impianti elettrici, elettronici, idraulici. La proposta è di un contratto a tempo determinato ed a tempo pieno. La sede di lavoro indicata è Montegranaro. Contatti: tel. 3711556841. Altra proposta, ma in settore diverso, è quella della Sc plan di Sant’Elpidio a Mare che assume un aiuto di cantiere per lavori manuali, assistenza e rimessa in ordine cantiere. I requisiti: automunito, domicilio nel comune di Sant’Elpidio a Mare e comuni limitrofi. La proposta di contratto è a tempo determinato (trasformabile e rinnovabile) ed orario tempo pieno. Inviare il proprio curriculum vitae a: info@scplan.it

Per questi annunci il centro per l’impiego di riferimento è quello di Fermo.