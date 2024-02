Addetto alla segreteria e impiegato amministrativo

Azienda di Ascoli che si occupa di fidi ricerca un addetto alla segreteria. Sono richiesti il diploma e competenze informatiche. Quello che viene proposto è un contratto a tempo determinato e pieno. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum al centro per l’impiego di Ascoli all’indirizzo email centroimpiegoascolipiceno.ido@regione.marche.it. Sempre ad Ascoli si ricerca impiegato/a per gestione pratiche amministrative nel settore edile, contabilità ordinaria, corrispondenza. E’ richiesto il diploma di geometra, ragioneria e preferibilmente esperienza in ufficio tecnico. L’inserimento è previsto tramite borsa lavoro. Per i dettagli sull’avviso relativo alle borse lavoro il link è il seguente: https://www.regione.marche.it/ricercabandi/id_32790/6946. Ancora in provincia di ricerca un tirocinante addetto a grafica e marketing. Contattare il centro per l’impiego di Ascoli (email: centroimpiegoascolipiceno.ido@regione.marche.it, telefono: 0736/352800).