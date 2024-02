Addetto all’applicazione di contrafforti e orlatrici

Il solettificio Domy di Mecozzi Domiziano di Porto Sant’Elpidio ricerca un addetto o addetta all’applicazione di rinforzi/contrafforti, addetto/a alla manovia e alla lavorazione di solette. L’azienda intende ospitare il candidato/a tramite l’iniziativa Borse lavoro, il link all’avviso è il seguente: https://www.regione.marche.it/ricercabandi/id_32790/6946. E’ possibile anche contattare I’azienda inviando una email a domysolettificio@gmail.com. Il codice dell’avviso è 66384. E’ necessario rivolgersi al centro per l’impiego di Fermo (Email: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it; telefono: 0734/212656 - 0734/212670). Sempre al centro per l’impiego, indicando il codice 7471, bisognerà rivolgersi per rispondere all’annuncio della Fbf di Ferroni Alessio e Michele snc, di Sant’Elpidio a Mare che ricerca orlatrici, cucitrici su fondi ed a strobel, con esperienza. E’ possibile anche contattare l’azienda che risponde al numero telefonico 0734/828040.