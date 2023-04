Addetto alle relazioni commerciali all’estero

Azienda del settore moda di Monte Vidon Corrado, in provincia di Fermo, ricerca un addetto alle relazioni commerciali con l’estero. In particolare ricerca impiegatoa addettoa importexport (commerciale estero) che sia in possesso del diploma o della laurea, che abbia una conoscenza della lingua inglese ottima, che sia automunitoa. Per ulteriori dettagli su questa offerta di lavoro è necessario contattare il centro per l’impego di Fermo. Il curriculum vitae di chi vorrà candidarsi per questa posizione di lavoro dovrà essere inoltrato tramite email al centro per l’impiego di Fermo indicando il codice 266880. Sarà poi la proprietà dell’azienda a valutare i curriculum che perverranno. Gli interessati a candidarsi per questo impiego potranno contattare il centro per l’impiego di Fermo inviando una email all’indirizzo [email protected], una Pec a [email protected] o contattare i numeri di telefono 0734254756 o 0734254770.