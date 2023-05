Addetto clientela per la Ciip spa

La CIIP spa (Cicli Integrati Impianti Primari) ha aperto una selezione per esami a posti zero per la formazione di due graduatorie di idonei per l’eventuale assunzione a tempo determinato, per anni uno, con possibile trasformazione a tempo indeterminato, di personale con il profilo di “addetto clientela” Livello 3° – CCNL Gas Acqua, per le sedi di Ascoli e Fermo.

La domanda va presentata entro e non oltre le ore 12 del 5 giugno 2023. E’ richiesto il diploma quinquennale di scuola superiore, in alternativa la laurea di primo livello (triennale) o laurea magistrale nuovo ordinamento o laurea vecchio ordinamento, un’età entro i 50 anni (per millesimo), la patente di guida B, idoneità psico-fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego per il quale concorre, la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici.

"In relazione alle numerose irregolarità riscontrate nella presentazione delle domande di partecipazione alla selezione in oggetto - scrive CIIP spa -, si chiarisce che, al fine di partecipare alla selezione per “Addetto Clientela – Liv. 3 CCNL Gas-Acqua – Sedi di lavoro Ascoli Piceno e Fermo” è necessario, come indicato dal bandoavviso di selezione, compilare il modulo reperibile sul sito web aziendale nella sezione “News” – “Vai alle sezione Risorse Umane” (link in azzurro) ed inviarlo, corredato di un documento di riconoscimento in corso di validità, alla CIIP SpA attraverso i canali indicati dall’art. 4 dell’avviso di selezione. Non saranno accettati curricula o altra documentazione differenti dal modulo di domanda pubblicato sul sito web aziendale (con allegato un documento di riconoscimento non scaduto)".