Addetto vendite in ferramenta

Ad Ascoli si ricerca tirocinante per addetto alle vendite in ferramenta. I requisiti richiesti per accedere a questa posizione sono il diploma Ipsia o Itis, un’età tra i 18 e i 30 anni. L’orario di lavoro sarà dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Il centro per l’impiego da contattare per rispondere a questo annuncio è quello di Ascoli.